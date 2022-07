Rit 16 Tour de France | Deze Pyreneeëncols krijgen de renners voorgeschoteld

Jumbo-Visma is het afgelopen weekend flink verzwakt door de opgave van Primoz Roglic en de harde val van Steven Kruijswijk. Tel daarbij op dat Tadej Pogacar zijn zelfvertrouwen weer lijkt te hebben herwonnen, en het belooft een buitengewoon spannende slotweek van de Tour te worden. Jonas Vingegaard staat stevig in de gele trui, maar er wordt op de kleine Deen gejaagd.



Het jachtseizoen opent vandaag met de eerste van drie Pyreneeënritten. Om 12.30 uur is het vertrek vanuit Carcassonne en rond 17.00 uur wordt de winnaar in Foix verwacht. In de finale liggen twee gemene cols op de renners te wachten. De Port de Lers (11,4 kilometer aan 7 procent) en de Mur de Péguère (9,3 kilometer aan 7,9 procent) lenen zich voor een guerrilla-aanval.



Het gevaar zou weleens uit een relatief onverwachte hoek kunnen komen. Waar de ploegen van Pogacar en Vingegaard gehavend zijn, is Ineos namelijk nog compleet. Deze ploeg heeft bovendien drie renners in de top tien van het klassement. De strijd om een plek in de vroege vlucht wordt dan ook uiterst boeiend. Welke adjudanten schuiven de favorieten naar voren?