Robert Bultman uit Doornspijk grijpt dagzege in Stentor Tour Wielerspel

Bultman is een echte liefhebber. ,,Ik kijk sinds mijn dertiende, en ik ben nu 28. En dit is natuurlijk wel een goede periode om te kijken. De komende drie maanden heb je elke dag wel wat om naar te kijken.’’

De Doornspijker denkt dat Primoz Roglic de Tour de France gaat winnen. ,,Je hoopt toch op Tom Dumoulin. Als je ziet hoe Roglic ook die laatste voorbereidingswedstrijd voor de Tour fietst, dat deed ie heel goed. Ik hoop alleen dat we rijden tot Parijs, dat we door corona niet over tien dagen moeten stoppen.’’

Achter Bultman noteerde Cassidy de Groot uit Meppel de tweede plaats met 301 punten. Het podium werd compleet gemaakt door John Jansen uit Raalte en Gert Otten uit Dedemsvaart met 297 punten. Jansen is door zijn podiumplek ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij neemt de koppositie over van Nando van Leer uit Apeldoorn, die als tiende eindigde in de daguitslag.