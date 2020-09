Roglic blijft alert in het geel: ‘Ligt altijd gevaar op de loer’

,,We hebben met de ploeg de hele dag hard moeten werken. Ik moest voorin zitten. Er kan van alles gebeuren. Zeker in de finale door Lyon, met een hoop obstakels op de weg. Er ligt altijd gevaar op de loer, maar ik was goed omringd door ploeggenoten.”

De rit van zondag noemt Roglic een ‘mooie uitdaging’. Het peloton gaat weer serieus klimmen met een aankomst op de Grand Colombier, een helling van de buitencategorie. ,,Het wordt zeker een aantrekkelijke rit. Nee, ik richt me niet speciaal op iemand, al zie ik ook dat Tadej (Pogacar, zijn landgenoot en eerste belager) goed rijdt. We schrijven geschiedenis voor het Sloveense wielrennen, maar ik kijk in de koers vooral naar mezelf. Alleen daar heb ik invloed op.”

De slotklim is goed verkend en maakte bovendien deel uit van de Tour de l’Ain waar de ploeg het seizoen na de coronapauze hervatte. ,,We reden er goed, zeker na zo ‘n lange pauze. Maar het zal nu nog wel sneller moeten. We zijn een maand verder en in een andere koers. Het eerste doel is overleven, maar we kijken hoe de koers zich ontwikkelt. Er zullen zeker aanvallen komen. We moeten met zo veel mogelijk mannen mee zitten in de finale.”