Roglic huilt, maar geeft niet op: ‘Uitrusten en nieuwe doelen maken.’

Na al dat werk lag het geel op hem te wachten in Parijs. Na een historische Tourdag blijft het trauma over voor Primoz Roglic. Niet hij, maar Tadej Pogacar is de beste. ,,Ik heb gehuild, maar het is wat het is.

Door Daniël Dwarswaard



Daar komt hij dan binnenlopen. Zwart shirt, zwarte pet. In een gymzaal aan de voet van de Planche des Belles Filles. Primoz Roglic heeft zojuist de kans van zijn leven verspeeld om de Tour de France te winnen. In de tijdrit wordt hij omver geblazen door zijn negen jaar jongere landgenoot Tadej Pogacar.



Hij heeft net gehuild, zegt Roglic. Alle stress, de teleurstelling, moet zijn lichaam uit. Het is hem niet aan te zien. Rustig en kalm analyseert hij wat er mis ging. Al is de conclusie niet heel ingewikkeld: niet genoeg power in de benen. Hij verontschuldigt zich richting zijn ploeggenoten die hem de afgelopen drie weken hebben bijgestaan. ,,Sorry, ik heb het niet expres gedaan.’’

Roglic is complimenteus over Pogacar. Vlak na de grootste teleurstelling van zijn leven zoekt hij zijn landgenoot op om hem te feliciteren. Eenmaal achter de microfoon bij de persconferentie noemt hij Pogacar ‘de man voor de toekomst.’ Een renner die hem vandaag op waarde klopte. ,,Ik hoorde in mijn oortje de tussentijden. Ik heb alles gegeven, gevochten tot het einde. Hopend dat Tadej het nog zwaar zou krijgen. Hij is de verdiende winnaar.’’

Quote Mijn hoofd is leeg

Negentien etappes verliep alles voor Jumbo en Roglic volgens plan. Tot deze dag in de Vogezen. ,,Ik ben heel erg teleurgesteld, maar het is zoals het is. Ik moet doorgaan. Nu kan ik even niet goed nadenken. Mijn hoofd is leeg. Het was een intense periode. Hoogtestage, Tour de l’Ain. De Dauphine waar ik viel. Ik heb nu behoefte aan rust, daarna ga ik nieuwe plannen maken.’’

Hij neemt de tijd, voor elke vraag die hij krijgt. Het is zoals we Roglic de afgelopen drie weken hebben gezien. Rustig en kalm. Zelfs nu. Aan het einde van de sessie maakt hij zelfs nog een grapje. Opvallend genoeg experimenteert Roglic tijdens de belangrijkste tijdrit van zijn leven met een nieuwe helm. ,,Heeft niet echt geholpen hè’’, zegt hij. Dan weer serieus: ,,Het maakt allemaal niet meer uit. Mijn benen konden vandaag niet harder, daar gaat het om.’’

Hij staat op en loopt weg via een zij-ingang van de gymzaal. Er klinkt applaus. Roglic doet twee handen in de lucht en zwaait. Dag droom.