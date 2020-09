Roglic neemt gele trui over in Pyreneeën, ritzege voor Pogacar

Hirschi had echter geen zin om op de achtervolgers te wachten en ging in de Pyreneeën solo door. Aan de voet van de laatste beklimming, de Col de Marie Blanque (1e categorie) had de ijzersterke Zwitser ruim drie minuten voorsprong op het peloton, terwijl Barguil en co al lang waren gegrepen dankzij het beulswerk van Robert Gesink namens Jumbo-Visma.



Wout van Aert nam op de Marie Blanque het commando over van Gesink. Dat de Nederlandse topploeg plannen had, was duidelijk. Vluchter Hirschi verloor op de steile stroken snel tijd, vooral door het kopwerk van Sepp Kuss in de groep met favorieten. Het was echter de 21-jarige Pogacar die, net zoals gisteren, voor de aanval koos. Nu kreeg de Sloveense klimmer echter geen ruimte van topfavoriet Roglic, die samen met Mikel Landa en titelverdediger Egan Bernal het gat dichtte na een forse kopbeurt van Tom Dumoulin. Geletruidrager Adam Yates moest lossen, net als onder andere Nairo Quintana, Miguel Ángel López en Bauke Mollema.