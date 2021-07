Schelling en Eekhoff voor het eerst op weg naar Parijs: ‘Het is ongelofelijk gaaf’

LIVE | Vijf avontu­riers krijgen de ruimte in vlakke etappe, gaat Cavendish voor nummer 35?

12:44 Het parkoers van de negentiende etappe in de Tour de France is grotendeels vlak, dus mogen we de snelle mannen verwachten in de finale. Gaat Mark Cavendish voor zijn 35ste dagzege in de Tour de France? Dan zou hij alleen recordhouder worden en Eddy Merckx achter zich laten. Of steken aanvallers hier een stokje voor? Volg het hier!