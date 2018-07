Schoemaker maakt vriend jaloers met dagzege in Tour Wielerspel

Primoz Roglic gaf de Tour de France van Lotto-Jumbo nog wat extra glans. In het Stentor Tour Wielerspel ging de dagzege naar Annelies Schoemaker uit Zwolle.

In de spannende rit over de Tourmalet en de Aubisque was de Sloveense coureur de sterkste van de klassementsrenners. Door zijn ritzege maakte hij een sprong naar de derde plaats in het klassement. ,,Ik heb Roglic en Tom Dumoulin. Thomas gaat wel winnen, maar ik verwacht dat het nog spannend gaat worden tussen Roglic en Tom’’, aldus de dagwinnares.

Schoemaker kreeg het wielervirus vorig jaar te pakken tijdens haar zwangerschapsverlof. ,,Toen begon net de Giro. Door het enthousiasme van mijn vriend ben ik toen gaan kijken. En door Tom Dumoulin. Wat hij doet is echt hartstikke knap.’’ Schoemaker maakte met haar dagzege haar vriend Tobias jaloers. ,,Hij volgt het wielrennen al jaren. Hij had graag eerste willen worden, maar dat is net niet gelukt.’’

De Zwolse bleef de uit Punthorst afkomstige ploegleider Jacob van der Voort twee punten voor. Het is voor Van der Voort zijn tweede tweede plaats in deze Tour de France. In de zestiende etappe moest hij ook al een Zwolse ploegleider, Karlijn van Doorn, voor laten gaan.

In het algemeen klassement gaat Wim van Schooten nog steeds aan de leiding. Het Stentor Tour Wielerspel gaan het laatste weekeinde in. Wie staat er straks met het geel om de schouders in Parijs?