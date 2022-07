Schouder uit kom bij Primoz Roglic na crash: ‘Toen heb ik hem teruggezet’

Het was sowieso geen topdag voor de Nederlandse ploeg. Nog voor de eerste kasseienstrook ging geletruidrager Wout van Aert tegen de grond. Op iets meer dan dertig kilometer van de finish kende Jonas Vingegaard, samen met Roglic kopman voor het algemeen klassement, materiaalpech. De Deen verloor echter maar dertien seconden op Pogacar. Het goede nieuws voor Jumbo-Visma was dat Van Aert in het bezit bleef van het geel.

,,Dat is niet het beste dat je kan overkomen", sprak Roglic na afloop van de etappe bij In Het Wiel over de schouder uit de kom. ,,Toen heb ik de schouder teruggezet.” Ploegleider Frans Maassen zag ook dat Jumbo-Visma een lastige dag kende in Noord-Frankrijk. ,,Op een gegeven moment zag het er echt slecht uit. Maar we hebben de schade denk ik nog kunnen beperken.”



Ploegleider Grischa Niermann was minder positief. ,,Een waardeloze dag, zo kan het ik kort en bondig samenvatten”, zei ploegleider Grischa Niermann bij de NOS. ,,Het begon al met Wout die viel net nadat hij was gaan pissen en terugkeerde in het peloton. Jonas werd richting finale van de koers van achteren aangereden en moest van fiets wisselen, maar dat ging niet vlekkeloos. Hij pakte de reservefiets van Nathan Van Hooydonck, maar die was veel te groot en daar kon hij niet op verder. Dus hij moest nogmaals van fiets wisselen.”