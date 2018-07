Schouderblessure kost Wilco Kelderman Tour-deelname

De absentie van Kelderman is een hard gelag voor de renner én zijn ploeg. Niet alleen stemde de alleskunner zijn seizoen volledig af op de Ronde van Frankrijk, hij zou als meesterknecht ook Tom Dumoulin de komende weken uit de wind moeten houden in de bergen.



De klimmer brak in maart zijn rechtersleutelbeen bij een val in de Tirreno-Adriatico. Hij moest toen een operatie ondergaan, ook omdat op dezelfde plek al een eerdere breuk met een plaatje was vastgezet. Uit een CT-scan bleek vandaag dat dit plaatje door de val op het NK verbogen is. Dat veroorzaakt zoveel pijn, dat Kelderman niet kan meedoen aan de Tour.