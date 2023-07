Secondenstrijd tussen Pogacar en Vingegaard gloort de komende twee weken: 'Ik ben net een peuter’

Lance Armstrong zeer kritisch op tactiek Jum­bo-Vis­ma: ‘Ze kregen wat ze verdienden’

Voormalig profrenner Lance Armstrong heeft in zijn podcast The Move stevige kritiek geuit op de tactiek van wielerploeg Jumbo-Visma. Volgens de Amerikaan had de Nederlandse ploeg er beter aan gedaan om wat minder hooi op de vork te nemen.