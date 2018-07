Slagter: sprintetappes vooral mentaal zwaar

,,We hadden op beter gehoopt'', zegt Slagter. ,,We proberen de sfeer er goed in te houden en positief te blijven, maar tegelijkertijd hebben we het er wel over hoe we het beter kunnen doen.''



Slagter vindt de eerste etappes mentaal zwaarder dan fysiek. ,,De stress is groot in het peloton. Eigenlijk is het de hele etappe geconcentreerd blijven en dat kost energie. Het is voortdurend positie kiezen, timen en het gevaar ontwijken, want je ziet ze elk moment vallen.''



Voor de ploegentijdrit van maandag heeft Team Dimension Data geen aspiraties.