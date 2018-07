Snelle mannen met klimmersbenen verwacht

De overgebleven 173 renners vertrekken vanuit Lorient en komen aan het einde van de middag aan in Quimper. De ruim 200 kilometer lange rit is zelden vlak en het parcours loopt steeds op en af. Het peloton wordt geconfronteerd met twee colletjes van de vierde categorie en drie van derde categorie. De laatste daarvan, de Côte de la montagne de Locronan, ligt op ongeveer 20 kilometer van de aankomst. Ook in de laatste kilometer gaat het nog even redelijk steil omhoog.



Quimper was in 2004 voor het laatst finishplaats in de Tour. De Noor Thor Hushovd was toen de sterkste.



De Slowaak Peter Sagan draagt woensdag voor de 89e keer de groene trui in de Tour. De wereldkampioen evenaart daarmee het record van de Duitser Erik Zabel.