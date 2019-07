Snelste is niet altijd de eerste

Door Pim Bijl



Caleb Ewan spreekt in de Rue Pierre Laplace in Toulouse over zijn jongensdroom. Over hoe hij Australië heeft verlaten en over de lange weg tot het winnen van een rit in de grootste wielerkoers ter wereld. In dezelfde straat trapt Dylan Groenewegen zonder iets te zeggen zijn benen los, malend op de pedalen en in gedachten.



Zes sprints zijn er deze Tour de France geweest. Elk met een andere ritwinnaar: Mike Teunissen, Elia Viviani, Peter Sagan, Groenewegen, Wout van Aert, en nu ook Ewan. Na zijn indrukwekkende aanloop naar de Tour was Groenewegen de topfavoriet in de massasprints. Dat hij alleen in Chalon-sur-Saône heeft gewonnen, laat nog maar eens zien hoe moeilijk het is én hoe dun het lijntje tussen het vervullen van een jongensdroom en de kater van een nipte nederlaag.



Ongeveer een banddikte is het verschil vandaag. Het zoveelste hoofdstuk in de fotofinishes tussen Ewan en Groenewegen. Op dag 7 trok de Nederlander aan het langste eind, nu de twee jaar jongere Australiër. Optimaal profiteert Ewan van de Jumbo-Visma-trein, die zoals afgesproken ver voor de streep op kop komt.