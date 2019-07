Sprinters zien nieuwe kans op dagsucces in Toulouse

Wieler­ploeg Dimension Data wordt ‘Team NTT’

0:49 Wielerploeg Dimension Data gaat vanaf 2020 door het leven als Team NTT. Dat maakte de Zuid-Afrikaanse ploeg op de rustdag van de Tour de France bekend. De nieuwe naam is gekozen omdat de huidige hoofdsponsor Dimension Data in mei is gefuseerd met NTT, het moederbedrijf uit Japan. Tom-Jelte Slagter is de enige Nederlander in de WorldTour-ploeg.