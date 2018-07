'Strijden tegen de tijdslimiet is anders dan voor de overwinning'

Van Hummel fietste in de nadagen van zijn carrière een korte periode met Groenewegen, die op dat moment nog bij de amateurs uitkwam. Destijds was hij nog geen grote concurrent, het succes van Groenewegen kwam later. Van Hummel kent vooral de trainer van Groenewegen, Merijn Zeeman goed. ,,Ik zie dingetjes terug die hij van Merijn geleerd heeft. Mentaal is hij goed voorbereid, Merijn weet renners goed te motiveren en zelfvertrouwen te geven. Sprinten is niet alleen een kwestie van hard trappen. Er komt ook vertrouwen bij kijken. Je ziet dat dit bij Dylan goed zit.



De hekkensluiters in de Tour hebben doorgaans een ploegleiderswagen achter zich die informatie deelt. Van Hummel won ooit tijd door de informatie die zijn trainer op de navigatie kon lezen als hij vlak achter zijn renner reed in een afdaling. ,,Dit is een snelle bocht", hoorde Van Hummel dan in zijn oortje. Dan wist de renner dat hij met tachtig kilometer per uur langs de bergwand kon scheren en dat het niet nodig was af te remmen tot vijftig. ,,Dat kun je zelf niet allemaal inschatten omdat je niet de hele bocht kunt zien. Het werd een soort rally, zo wonnen we wat tijd."



Het is simpel: als het noodzakelijk was, trapte Van Hummel zo hard mogelijk naar boven. Zei zijn ploegleider dat hij ruimte had op de tijdslimiet, dan probeerde hij zijn benen te sparen. ,,Maar je rekent sowieso met een ruimere marge om zeker te zijn", zegt Van Hummel, die inmiddels een paar jaar gestopt is als renner. ,,De strijd voorin is een heel andere strijd dan achterin. Ik denk dat het veel zwaarder is, op een plek uit je comfort zone. Strijden tegen de klok is mentaal anders dan strijden voor een overwinning."