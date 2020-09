Sunweb 2.0 heeft zichzelf al uitgevonden

Door Daan Hakkkenberg en Daniël Dwarswaard



Søren Kragh Andersen staat in de straten van Lyon uit te hijgen en beseft nog nauwelijks wat hij zojuist heeft gedaan. Zijn ploeggenoten knuffelen hem en dan is daar ook Tom Dumoulin om de etappewinnaar te feliciteren. Dumoulin keert er zelfs even voor om. De voormalig ploeggenoten bij Sunweb zijn nog altijd goede vrienden. Kragh Andersen geniet ervan: ,,Dat is vriendschap. Ook blij zijn voor iemand die in een andere ploeg rijdt. De laatste meters dacht ik: f*ck, wat gebeurt hier allemaal. Maar ik heb echt een etappe in de Tour de France gewonnen.’’



Tom Dumoulin is blij voor zijn maatje. ,,Søren is echt een mooie gast, dit gun ik hem heel erg.’’ En over zijn oude team: ,,Supermooi ploegenspel. Ze combineren klasse met heel veel lef en durf.’’ Zo is het eigenlijk precies. Het Nederlands-Duitse team rijdt misschien wel het meest aantrekkelijk van iedereen. Elke etappe is er een nieuw strijdplan.