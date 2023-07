Tadej Pogacar na tijdverlies in Tour de France: ‘Jonas Vingegaard was echt te sterk’

Uitslag en klassemen­ten Tour de France 2023 | Jai Hindley de nieuwe drager van de gele trui

Jai Hindley is de nieuwe leider in de Tour de France. De Australiër van Bora-Hansgrohe won niet alleen de vijfde etappe, maar nam ook het geel over van Adam Yates. Jonas Vingegaard deed in de eerste bergrit geweldige zaken en won meer dan een minuut op Tadej Pogacar. Bekijk hieronder de rituitslag én alle klassementen.