Tadej Pogacar niet bang voor de hitte in Tour de France: ‘Niemand wil vijf uur fietsen in veertig graden’

Op de rustdag blikt geletruidrager Tadej Pogacar vooruit op de komende twee weken in deze Tour de France. Over het weer, het geel en Alpe d’Huez.

Door Daniel Dwarswaard



Hij werd vrij ontspannen wakker vanochtend. Nam alle tijd voor een ontbijt. Trapte zijn benen even anderhalf uur los. Hij lag met zijn ploegmaten nog even in de zon. En oja, straks gaat hij nog even naar de kapper. Pogacar oogt tijdens de digitale persconferentie zoals we hem de afgelopen drie jaar hebben leren kennen: ontspannen.

Subtiel werkt hij de eerste vraag weg of hij zichzelf als een kannibaal ziet. Een verwijzing naar wielerlegende Eddy Merckx die zo werd genoemd omdat hij alles wilde winnen. ,,Winnen is leuk, maar ik ben geen kannibaal hoor. Mijn ploeg wil het tempo hoog houden. Ze zijn net ze gek op de gele trui als ik. Dus we willen graag de controle houden. Ik hoefde de etappe van gisteren niet per se te winnen.’’

Volledig scherm Tadej Pogacar maakt zich klaar voor een trainingsritje. © AFP

Relatief lang ging het over de tropische temperaturen die de komende week, maar vooral ook de laatste week van de Tour worden voorspeld. In het kamp van Jumbo-Visma hopen ze stiekem dat hun kopman Jonas Vingegaard daar beter tegen kan dan Pogacar. Al blijft die laatste vrij stoïcijns als het over de hitte gaat. ,,Ik ben niet slecht in warm weer’’, zegt hij. ,,In Slovenië was het ook heel warm vlak voor de Tour. Het zal voor iedereen hetzelfde zijn. Niemand vindt het leuk om vijf uur te fietsen in veertig graden. Het is zelfs ongezond. Maar we zullen proberen onszelf zo koel mogelijk te houden. Ik ben niet bang.’’

Ook niet voor de veel langere en zwaardere klimmen die aankomende week op het programma staan. De bergen die nu zijn geweest zijn kinderspel. Of zoals Pogacar het zegt: ,,Not crazy hard. Ik heb vertrouwen in mijn goede vorm. Ik kijk uit naar de etappe van donderdag met finish op Alpe d’Huez, een iconsich klim in de Tour. En een heel zware rit. Leuk om op televisie te kijken, maar niet om zelf te rijden.’’

