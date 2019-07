Teunissen houdt geel na masterclass Jumbo-Visma

‘Klasse­ments­ren­ner’ Teunissen: Dit is het resultaat van beleid

17:29 De glimlach van Mike Teunissen was na de zege van Team Jumbo-Visma in de ploegentijdrit nog breder dan na zijn winst in de eerste etappe. ,,In de bubbel waarin ik nu leef, is alles mogelijk en daar past dit ook in.’’