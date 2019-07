Teunissen looft Van Aert en grijnst: ‘Rustdag is jammer, we gaan lekker’

Mike Teunissen was blij en trots na de prachtige ritzege van zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Wout van Aert. Verrast was hij evenwel niet. ,,Maar misschien ben ik niet helemaal objectief.”

Het was een hectische waaieretappe, waarbij de nodige grote namen op achterstand binnen kwamen. ,,Wij rijden voor Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen", legde Teunissen na afloop bij de NOS uit. ,,Dylan zat te ver weg, maar Steven had gelukkig een goede positie. Het voordeel is dat wij meer rappe mannen hebben.”

Dat bleek: Van Aert won de sprint, maar dat had Teunissen niet gezien. ,,Ik heb er helemaal niets van meegekregen, maar ik zie net de toptien... Dat zal ongetwijfeld een mooi sprintje zijn geweest.”

De zege van Van Aert is verrassend, maar niet voor Teunissen. ,,Of ik wist dat hij dit kon? Ja, eigenlijk wel. Maar misschien ben ik niet helemaal objectief. Dat sprintje in deze Tour waarin hij tweede werd was al erg goed, dit is nog wel even een trapje hoger. Maar wij, en Wout zelf, wisten wel dat hij dit kon. Mooi dat het er nu uitkomt.”

Jumbo-Visma gaat nu met een heerlijk gevoel de rustdag van dinsdag in, al had Teunissen liever wéér gereden, zo grapte hij. ,,Jammer dat er nu een rustdag is, want we gaan wel lekker. De vierde zege, ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen.”