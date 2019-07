Teunissen verrast iedereen met ritwinst én gele trui in Tour de France

Een kopgroep van vier renners reed direct vanuit de officiële start weg: Natnael Berhane, Xandro Meurisse, Mads Würtz-Schmidt én Greg van Avermaet. Die laatste bleek met maar één doel in de vlucht te zitten: de bergtrui. De olympisch kampioen kwam als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen en was zo verzekerd van de eerste bolletjestrui in de Tour. De Belg liet zich vervolgens terugzakken tot in het peloton, waardoor er drie leiders overbleven.



Na een versnelling op de kasseien van Bora-hansgrohe werden ook deze drie gegrepen. Al heel vroeg, want op zeventig kilometer van de finish reed een compact peloton op kop. Daar was debutant Stéphane Rossetto het niet mee eens: de 32-jarige Fransman ging solo op avontuur. Het peloton raakte niet in paniek en controleerde de eenzame leider.



Op zo'n tien kilometer van de finish was het verhaal van Rossetto voorbij. De verwachte massasprint kwam er. Maar niet met alle sprinters, want Groenewegen lag op de grond met nog drie kilometer op de teller. De Nederlandse gele droom van Jumbo-Visma leek uiteen te spatten, maar Teunissen verraste in de oplopende slotmeters vriend en vijand door Sagan en co af te houden.