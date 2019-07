Thomas voelde zich zwak op Tourmalet: ‘Kon alleen het verlies beperken’

Van Baarle

Ploeggenoot Dylan van Baarle ging juist beter dan verwacht omhoog, maar hoorde na de finish wel dat zijn ploeggenoot met achterstand over de finish was gekomen.



,,Ik hoorde al op mijn oortje dat Thomas in de slotfase moest lossen”, zei de Nederlander van Team Ineos, die zelf op een kleine tien minuten 29ste werd. ,,We gaan kijken hoe hij hiervan herstelt. Maar normaal gesproken moet het nog wel goed kunnen komen.”



Waar Thomas ruim een halve minuut verspeelde op ritwinnaar Thibaut Pinot, kwam Egan Bernal op slechts acht seconden over de streep. De Colombiaan stijgt naar de vierde plaats, Thomas is de nummer twee achter Julian Alaphilippe (en voor Steven Kruijswijk).



,,Ze staan er allebei nog supergoed voor”, zegt Van Baarle over zijn ploeggenoten. ,,Het is lekker dat we twee man hoog in het klassement hebben, want dan hebben we twee kaarten om uit te spelen. Een uitgesproken kopman hebben we niet.”