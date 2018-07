Tijdritkoning Dumoulin sluit Tour dolgelukkig af

In de tweede Alpenetappe naar La Rosière werd Dumoulin met overmacht verslagen door Thomas. Een dag later met de finish op Alpe d’Huez in zicht maakte Dumoulin een schakelfout en zorgde er zo zelf voor dat hij kansloos was voor de ritzege. Hij baalde er de hele Tour lang van. Maar nu, een dag voordat het peloton naar Parijs fietst, beloont Dumoulin zich met een ritzege voor een imposante Tour de France. ,,Tot voor vandaag was de Tour al een succes voor mij en mijn team. Een tweede plek was meer dan ik en iedereen kon wensen. Om het dan af te maken met een gestoorde zege als deze dat is heel speciaal. Ik ben verschrikkelijk blij."



Dumoulin was een van de weinige die de Sky-kopmannen Thomas en Froome serieus kon bedreigen. In de Giro dreef hij Froome al tot wanhoop, twee maanden later in de Tour is Dumoulin zo goed dat Thomas op zijn hoede is. In de laatste Pyreneeën-etappes kijkt Thomas naar niemand anders dan naar de kopman van Sunweb.



In de afsluitende tijdrit is Dumoulin eindelijk van de geletruidrager verlost. Dan blijkt ook hoe weinig de twee elkaar ontlopen. Over 31 kilometer blijkt Dumoulin één tel sneller dan Froome en veertien dan Thomas. Het is genoeg voor ritwinst en Dumoulin stelt zijn tweede plaats veilig, maar bovenal is het goed voor zijn meest gelukzalige moment deze Tour. Na zijn tweede plaats in de Giro, wordt Dumoulin nu tweede in de Tour. De wedstrijd die hij vooraf als bonus omschreef, mondde uit in een bloedstollend gevecht.



,,Tweede worden in de Tour is al een bijzondere prestatie en natuurlijk wil ik in toekomst voor de winst gaan. Maar ik ben vooral superblij met deze tweede plek, want ik weet niet wat de komende jaren brengt. Het is makkelijk om te zeggen: Ik ontwikkel met goed, hij wordt beter en wint de Tour wel. Ik besef heel goed dat het ook niet kan gebeuren en dat dit mijn hoogtepunt is."



Wel wist Dumoulin te melden dat de 'dubbel' volgend jaar waarschijnlijk geen optie is. ,,Ik ga volgend jaar denk ik geen twee grote ronden rijden. De tijd tussen de Giro en Tour is dan naar mijn mening te kort, slechts 3,5 week. Dat maakt het volgens mij onmogelijk de dubbel te doen. Ik vind mezelf nog te jong om elk jaar twee grote ronden te rijden. Het ligt voor de hand dat ik volgend jaar alles zet op het klassement in de Tour. De voorbije twee jaar was de Giro het hoofddoel. Het lijkt me logisch om na deze uitslag in 2019 voor de Tour te gaan, al hangt het af van het parcours dat we krijgen. Bevalt dat niet, dan ga ik net zo lief weer van start in de Giro. Want die koers bevalt me enorm."