Tijdstraf voor Demi Vollering in Tour de France Femmes: van voorsprong naar achterstand op grote concurrente

Interview Het heilige moeten is eraf bij Wilco Kelderman: ‘Ik ben gelukkiger sinds ik vader ben’

Hij was voorbestemd om misschien wel een grote ronde te winnen. Maar in de herfst van zijn loopbaan is Wilco Kelderman (32) volmaakt gelukkig in zijn rol als knecht van Jonas Vingegaard in deze Tour de France. Met vandaag een belangrijke taak in de monsterrit naar Courchevel. ,,Zelf zou ik voor een top 5 kunnen gaan. Maar wat koop je daarvoor?’’