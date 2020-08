Titelverdediger Bernal nog niet hersteld van rugpijn: ‘Hoop in derde week helemaal fit te zijn’

Bernal ging in de vierde rit van Critérium du Dauphiné niet meer van start. Op dat moment stond hij zevende in het klassement, op 0.31 van leider Primoz Roglic. Rugproblemen, was de reden. Een euvel waar hij aan de vooravond van de Grand Départ van de Tour nog steeds niet volledig van is hersteld. ,,Om eerlijk te zijn: ik voel nog altijd een beetje pijn in de rug. Het gaat beter dan in de Dauphiné, waar de pijn niet te harden was. Maar er is nog werk aan de winkel. Ik zal mijn rug gedurende de Tour moeten blíjven verzorgen. In de hoop om in de zware en beslissende slotweek helemaal top te zijn”, zei hij gisteren in het Palais des Congrès in Nice.