Tom Dumoulin van start in Tour de France

De deelname van de Limburger, vorige maand tweede in de Giro, is geen verrassing. Dumoulin en zijn ploegleider Aike Visbeek hintten de voorbije maanden met enige regelmaat op Tour-deelname. In februari vertelde Visbeek tegen podcast De Rode Lantaarn: ,,We gaan met Tom naar de Giro en hij gaat ook naar de Tour. Wilco gaat naar de Tour en de Vuelta.''



Dumoulin zelf werd eind maart gespot op de kasseienstroken nabij Roubaix. Hij verkende er (een deel van) de negende etappe van de Tour van komende zomer. In januari stelde hij dat deelname aan de Tour afhangt hoe hij uit de Giro komt. Hoewel Dumoulin vorige week nog aangaf zeer vermoeid te zijn, heeft zijn bij vlagen uitmuntende optreden in de Ronde van Italië de doorslag gegeven.