Tour de France 2019 kent slechts één tijdrit, kansen voor klimmers

Volledig scherm Eddy Merckx © BELGA De 106ste editie van de wielerronde begint met een eerbetoon aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx. De eerste twee etappes, die al eerder bekend waren gemaakt, starten en finishen beide in Brussel. De eerst rit gaat over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, de slotkilometer kent een stijgingspercentage van vier procent. Een dag later wordt een ploegentijdrit van 28 kilometer verreden. De ploegentijdrit is een sterk onderdeel van Team Sunweb, de ploeg van Tom Dumoulin.

Helaas voor de Nederlandse specialist kent de editie van 2019 maar een tijdrit, die in de tweede week rond Pau wordt gereden. De tijdrit rond Pau is maar 28 kilometer lang. Daarmee is het rittenschema van 2019 vergelijkbaar met die van 2018, ook toen was er een ploegentijdrit (35,5 kilometer) en een individuele tijdrit (31 kilometer). Die laatste werd in Frans Baskenland gewonnen door Dumoulin.

Klimmers komen flink tot hun recht in 2019 met vijf aankomsten bergop, drie daarvan zijn boven de 2000 meter en loodzwaar. Bijzonder is de finish op de Tourmalet, voor de derde keer in de geschiedenis, en op La Planche des Belles Filles met het laatste stuk onverhard en stijgingspercentages oplopend tot 24 procent. De 14de etappe met finish op Pyreneeënreus Tourmalet is kort met slecht 117 kilometer.

Ook etappe 18 wordt een om je als wielerliefhebber op te verheugen. Na het overwinnen van Col D’Izoard en Galibrier wacht aankomst in skioord Valloire. Een helse rit. De laatste twee bergetappes in de Alpen zijn relatief kort (131 en 123 kilometer), maar niet minder makkelijk. In tegenstelling tot de eerste Alpenclash, liggen hier de finishstrepen na een beklimming, in Tignes en Val Thorens.

Het etappeschema is niet op het lijf geschreven van Tom Dumoulin, een extra tijdrit had hem meer in de kaarten gespeeld. Maar het routeboek lijkt veel op die van afgelopen jaar en toen was Dumoulin dicht bij de eindzege omdat hij zich kon meten met de beste klimmers van het peloton. De Tour van 2019 past, door de vele bergen en grote hoogtes, in ieder geval wel bij Bauke Mollema en Steven Kruijswijk.

De organisatie van de Tour de France handhaaft de bonificatiesecondes aan de meet.