Tour de France 2023| Dit zijn de starttijden van Nederlanders én favorieten in de tijdrit

Tourspel Wielerspel 2023: Ellen Tissingh wint etappe met overmacht, Tom Hofsink behoudt de gele trui

Ellen Tissingh heeft met overmacht de twaalfde etappe in het Wielerspel van De Stentor op haar naam geschreven. Ook in het landelijke klassement liet ze iedereen ver achter zich. Als een van de weinigen had ze voorspeld dat Ion Izagirre de etappe zou winnen en dat leverde haar 50 bonuspunten op. Ook in het algemeen klassement staat een deelnemer van deze krant bovenaan de landelijke ranglijst. Tom Hofsink liep daarbij zelfs uit op de directe concurrentie.