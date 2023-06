Tour de France 2023 | Dylan Groenewegen met Team Jayco AlUla op jacht naar zesde ritzege in Frankrijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Groenewegen won in zijn loopbaan tot op heden vijf etappes. Vorig jaar schreef hij de derde rit op zijn naam. In 2018 won hij namens Jumbo-Visma zelfs twee etappes en in 2017 en 2019 kwam hij ook eenmaal juichend over de finish.

,,Ik heb tot nu toe een goed seizoen met zes overwinningen dus ik ga goed voorbereid naar de Tour. Ik heb fijn gewerkt en me goed ontwikkeld met Luka Mezgec, dus we reizen met vertrouwen af. De benen zijn goed en het team is sterk, maar alles zal natuurlijk afhangen van de laatste meters van de etappes”, zei Groenewegen. ,,Vorig jaar was het speciaal om al zo vroeg te winnen en het zou mooi zijn als dat opnieuw lukt. Na het succes in de Giro is iedereen erg gemotiveerd.”

Groenewegen wordt bij Team Jayco AlUla vergezeld door onder anderen landgenoot Elmar Reinders, die op 31-jarige leeftijd zijn debuut gaat maken. Lawson Craddock, Luke Durbridge, Chris Harper, Chris Juul-Jensen, Luka Mezgec en Simon Yates zijn ook geselecteerd.

Pascal Eenkhoorn debuteert op 26-jarige leeftijd in de Tour. De regerend Nederlands kampioen op de weg uit Genemuiden maakt deel uit van het achttal waarmee de Belgische wielerploeg Lotto Dstny volgende week in Bilbao aan de start staat. Eenkhoorn wordt door de ploegleiding ingeschaald als een van de vrijbuiters die voor ritzeges gaan op iets lastiger terrein. In die rol maken ook de Belgen Victor Campenaerts en Maxim Van Gils deel uit van de Tourselectie.

Groupama-FDJ met Lars van den Berg

Lars van den Berg mag namens Groupama-FDJ naar de Tour de France. De Nederlander zal vooral in dienst rijden van David Gaudu. De Fransman eindigde vorig jaar als vierde. Thibaut Pinot is de andere grote naam in de selectie. Hij is bezig aan zijn laatste seizoen als prof en werd dit jaar al vijfde in de Giro d’Italia.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Arnaud Démare ontbreekt, hij mag ook vertrekken bij Groupama-FDJ. Dat betekent ook dat sprintaantrekker Bram Welten er niet bij is. Kevin Geniets, Valentin Madouas, Oliver Le Gac, Quentin Pacher en tijdritspecialist Stefan Küng maken de selectie compleet. Van den Berg viel dit jaar wegens ziekte uit in de Giro, die hij in 2021 als 64ste beëindigde. Dat was zijn eerste grote ronde. Van den Berg is bezig aan zijn derde jaar in de hoofdmacht van het Franse team.

Danny van Poppel met Bora-hansgrohe naar de Tour

Ook Danny van Poppel neemt deel aan de Tour. De Nederlandse renner maakt deel uit van de voorlopige selectie van zeven man van de Duitse ploeg Bora-hansgrohe. De ploeg wijst nog een achtste coureur aan. De 29-jarige Van Poppel rijdt de Ronde van Frankrijk volgende maand samen met de Duitsers Emanuel Buchmann en Nils Politt, Oostenrijker Marco Haller, Jai Hindley uit Australië, de Luxemburger Bob Jungels en de Belg Jordi Meeus. Het wordt voor Van Poppel zijn derde Tour op rij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's