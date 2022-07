Tour de France-rit 12 naar Alpe d’Huez met start bergop: opnieuw spektakel?

De Tour is gisteren op z’n kop gezet. De al jaren ongenaakbare Tadej Pogacar werd door destructiebedrijf Jumbo-Visma vakkundig gesloopt. De gele trui is in het bezit van Jonas Vingegaard. Toch is het grootste Tour-cliché (Parijs is nog ver) nog altijd van kracht. Er liggen vandaag drie monsters van Alpencols op de renners te wachten. En Pogacar geeft zich niet zomaar gewonnen.



Het belooft dus opnieuw een spetterende rit door de Alpen te worden. Vrijwel vanuit het vertrek (13.05 uur) loopt de weg omhoog richting de top van de Galibier. Daarna volgt de Croix de Fer en wordt er gefinisht (rond 17.55 uur) op Alpe d'Huez. Ooit was dat een ‘Nederlandse’ berg, maar dat is een begrip uit lang vervlogen tijden. De laatste zestien winnaars kwamen uit andere landen.



De fraaie sprintzeges van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen liggen al even achter ons en het moet gezegd, sindsdien spelen onze landgenoten deze Tour een bijrol, met name als er geklommen moet worden. Nu Mathieu van der Poel uit koers is, zal de oranje hoop gevestigd zijn op Bauke Mollema. Doet hij vandaag een poging om van Alpe d’Huez weer een Nederlandse berg te maken?