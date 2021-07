Tour kort | 'Gelukkig is Cavendish al op de terugweg’

Fantasti­sche zege Van Aert in Ven­toux-etap­pe, Pogacar kraakt even

7 juli Wout van Aert heeft op meesterlijke wijze de elfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Belgisch kampioen van Jumbo-Visma bleek in de rit die twee keer over de Mont Ventoux voerde veruit de sterkste van de kopgroep. Van Aert werd dinsdag nog tweede achter Mark Cavendish in de massasprint.