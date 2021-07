Tour Podcast | ‘Total Energie heeft de beste papieren voor Sagan’

Video 'In Het Wiel' Cavendish emotioneel na 31ste ritzege: ‘Veel mensen geloofden niet meer in mij’

29 juni Mark Cavendish had helemaal niet verwacht ooit nog in de Tour de France te starten. De 36-jarige Britse sprinter was toegevoegd aan de Tourselectie van Deceunick - Quick-Step na het wegvallen van de Ierse sprinter Sam Bennett. In Fougères won hij de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk. ,,Ik had niet gedacht hier ooit nog terug te komen”, zei een emotionele Cavendish.