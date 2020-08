Tour versoepelt coronaregels: team uit koers gezet bij twee positief geteste renners

In het vorige protocol was nog opgenomen dat een ploeg uit de Tour zou worden gezet bij twee positieve renners of stafleden in het team. Op verzoek van de deelnemende ploegen zijn de regels iets minder streng. Het is goed nieuws voor Lotto-Soudal, dat donderdag naar buiten bracht dat twee stafleden positief op het virus hadden getest. De Belgische ploeg kan dus gewoon van start gaan.