Tourbaas steunt witheet Jumbo-Visma en dient klacht in tegen Duitse vrouw: ‘Absurd dat dit kan’

Teunissen was er het ergst aan toe. ,,Hij klaagde over pijn aan zijn elleboog en heup”, vertelde Zeeman. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de Limburger geen breuken op had gelopen. Martin, de eerste renner die tegen de grond ging na een botsing met een toeschouwer, had vooral schaafwonden. ,,Hij zei dat het oké is.”

Steven Kruijswijk was niet te spreken over het gedrag van de fans

,,Absurd”, noemde Zeeman de gang van zaken voor de microfoon van de NOS. ,,Dat dit kan gebeuren in zo’n grote wedstrijd. Er staan hier teams aan de start die maanden kosten noch moeite hebben gespaard om hier goed te zijn. Maar je ziet dat er nog steeds hele amateuristische dingen gebeuren die niet uit te leggen zijn.”

Martin was gebotst op een onoplettende toeschouwer die met de rug naar het peloton op de weg stond. ,,Die Fransen zijn wielergek, maar ze staan hier wel allemaal stomdronken aan de kant. Ze springen vlak voor de auto weg. En dan staat er dus iemand met de rug naar de renners toe en gebeurt dit. Belachelijk dat dit anno 2021 nog steeds kan”, mopperde Zeeman, die om betere regulering vraagt. ,,Het is mooi dat de mensen komen kijken. Dat geeft ook charme aan deze sport. Maar met zulke smalle wegen en zo veel publiek moet het wel gereguleerd worden.”

,,Gelukkig is de eerste dag voorbij", verzuchtte titelverdediger Tadej Pogacar na de finish. De Sloveen kwam als zesde over de streep en mocht daarom de witte trui voor beste jonge renner aantrekken. ,,Maar er valt weinig te vieren. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen.”

Pogacar was met name bezorgd over zijn ploeggenoot Marc Hirschi. De Zwitser kwam bij de tweede grote valpartij hard neer en daarbij ging zijn schouder uit de kom. Zondag wordt bekeken of Hirschi verder kan rijden. Lees hier meer over de zware valpartijen en de gevolgen.

Ook Tour-baas Prudhomme is boos

De organisatie van de Tour de France gaat een klacht indienen tegen de toeschouwer die de massale valpartij in het peloton veroorzaakte. ,,Je komt naar de Tour om de kampioenen aan het werk te zien, niet om zelf op tv te komen”, zei Tourbaas Christian Prudhomme tegen Franse media. ,,Dit is onaanvaardbaar.”



Het zou gaan om een Duitse vrouw, die direct na het incident verdween. ,,Het zijn enkel de kampioenen die verdienen om op tv te komen, niet dat soort mensen”, aldus Prudhomme. ,,Als ze zichzelf bezig willen zien, moeten ze maar in de spiegel kijken. Ze moeten de renners, de Tour en alle kampioenen respecteren.”

Armbreuken

Toen de kruitdampen waren opgetrokken, was Marc Soler het grootste slachtoffer van de vele valpartijen. Hij liep breuken op in beide armen. De 27-jarige renner van Movistar was op ruim 40 kilometer van de finish in Landerneau betrokken bij de val die werd veroorzaakt door de vrouwelijke fan. Soler arriveerde bijna 25 minuten na winnaar Julian Alaphilippe als laatste aan de streep. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij breukjes heeft opgelopen in beide ellebogen en in zijn linkeronderarm. Soler gaat zondag niet meer van start in de tweede etappe.

Volledig scherm Marc Soler. © EPA

Dat geldt ook voor de Duitser Jasha Sütterlin (Team DSM), de Litouwer Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en de Fransman Cyril Lemoine (B&B Hotels). Sütterlin was het voornaamste slachtoffer van de eerste val en werd de eerste uitvaller in de Tour. Bij de tweede val, op zo’n 7 kilometer van de streep, gingen weer heel wat renners onderuit. De Zwitser Marc Hirschi uit de Emirates-ploeg van Tadej Pogacar liep daarbij een ontwrichte schouder op. De teamleiding beslist zondag of de 22-jarige Hirschi, vorig jaar winnaar van een etappe, de Tour kan vervolgen. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome liet scans maken van een pijnlijke heup, om te kijken of hij iets heeft gebroken.



De Nederlander Mike Teunissen liep verwondingen op aan elleboog en heup. Uit onderzoek bleek dat de renner van Jumbo-Visma geen breuken heeft opgelopen.

