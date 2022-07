Tourbytes | Ewan geeft fraai kijkje achter schermen Lotto Soudal, interessante theorie Stef Clement

Uiteraard is er in de Tour de France voornamelijk aandacht voor het sportieve aspect, maar ook buiten de koers gebeurt er genoeg. Daarom zetten we de leukste, grappigste en meest opmerkelijke gebeurtenissen in de rubriek Tourbytes voor je op een rijtje.

De sprint in etappe 3 werd op enkele centimeters door Dylan Groenewegen gewonnen ten opzichte van Wout van Aert. Wielercommentator en voormalig profrenner Stef Clement heeft daar een interessante theorie over. Van Aert reed namelijk in de gele trui en mogelijk deed dat hem juist de das om. De gele trui is namelijk minder aerodynamisch dan de speciaal ontworpen skinsuits die teams zich laten aanmeten.

Caleb Ewan kwam er in de twee sprintetappes nog niet aan te pas, maar is op sociale media een stuk actiever. Op zijn Instagram-account deelt hij een fraai kijkje achter de schermen bij Lotto Soudal. Zo zien we onder meer de bespreking vooraf, gesprekjes met ploeggenoten en een analyse van zijn sprint. „Ik voel me echt een loser, maar dat is het leven van een sprinter.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Caleb Ewan (@calebewan)

Steven Kruijswijk heeft zich op Twitter laten horen over de coronasituatie tijdens de Tour. Op een video van Thijs Zonneveld is te zien dat na de finish overal publiek om de renners heen komt staan. „Fijn hè! Wij worden er volgende week op afgerekend”, schrijft hij enigszins sarcastisch.

Rigoberto Urán eindigde maar liefst vier keer in de top tien van het algemeen klassement in de Tour de France, waaronder een keer op de tweede plek. Ook dit jaar lijkt hij weer te strijden voor een goed klassement, maar in deze vlakke etappes is er nog alle ruimte voor plezier. Voorafgaand aan de start van de rit van Vejle naar Sønderborg kwam hij namelijk verkleed als Viking aanrijden.

Ooit mocht Mathieu van der Poel op proef komen bij voetbalclub Willem II, maar van die voetbalkwaliteiten lijkt weinig meer over te zijn. De Nederlander wilde voorafgaand aan de derde etappe zijn hooghoudskills even laten zien, maar die poging viel letterlijk en figuurlijk in het water. Al zullen de wielerschoentjes ook niet meehelpen natuurlijk.

Massale valpartij en knieën helemaal open, maar dat weerhoudt Filippo Ganna er niet van om de humor ervan in te zien. Het bijschrift bij zijn foto luidt: ‘Wanneer je een AirPod verliest op straat en je gaat zoeken’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Filippo Ganna (@gannafilippo)

