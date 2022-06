Tourtips van Thijs: met deze renners gooi je hoge ogen in jouw Tour-pool

Algemeen klassement

„Tadej Pogacar blijft de grote favoriet. In de bergen heeft hij een ijzersterk team om zich heen. In de eerste week vind ik het wel een kwetsbare ploeg. Als Primoz Roglic de Tour wil winnen, dan moet hij in de eerste week toeslaan. Samen met Jonas Vingegaard zijn zij de grootste favorieten. Ik denk dat de drie kopmannen van Ineos Geraint Thomas, Daniel Martínez en Adam Yates niet goed genoeg zijn om Pog en Rog te bedreigen.”

„Ben O’Connor rijdt super goed, dat is een interessante gast voor de top tien. Aleksandr Vlasov is een schaduwfavoriet. Romain Bardet gaat goed zijn, dat was hij in de Giro ook al, maar toen viel hij uit.”

Puntenklassement

„Voor de groene trui staat Wout van Aert op nummer 1, 2 en 3. Tenzij hij in de tweede rit op zijn smoel gaat, is het een gelopen race. De enige die in staat zou zijn om hem te bedreigen is Mathieu van der Poel, maar hij wil dat niet. Daarnaast denk ik dat hij het ook niet zomaar kan. Van Aert is wel echt een stukje sneller in de massasprint. Tevens hebben ze Jasper Philipsen voor de massasprints bij Alpecin-Fenix. Misschien wordt hij wel de grootste concurrent voor Van Aert.”

Bergklassement

„Thibaut Pinot heeft al aangegeven dat hij voor de bollenruit gaat. Dat is heel slim, daarmee schrik je al heel veel renners af. Andere mannen die zomaar eens voor het bergklassement kunnen gaan, zijn Ruben Guerreiro, Romain Bardet en Pierre Rolland.”

Ritwinnaars

„Lennard Kämna kun je opschrijven voor een rit. Stefan Küng gaat een hele goede eerste week rijden. Fabio Jakobsen is de snelste sprinter van het hele pak. Dylan Groenewegen rijdt niet zo goed bergop, maar hij is wel echt super snel. Hij is na Jakobsen de beste sprinter die er rondrijdt. Ik raad ook Philipsen aan voor de massasprints en Van der Poel voor een etappezege. Ik denk dat hij als een straaljager gaat deze Tour.”



„Veel vluchten gaan het halen in de bergetappes, dus Michael Storer is echt een kanshebber en in veel Tour-pools niet heel duur. Matej Mohoric is interessant voor een ritje. Victor Lafay van Cofidis is er wel een om in je pooltje te nemen. Misschien is Andreas Leknessund nog wat voor een rit. Taco van der Hoorn heeft zijn ritjes ook wel uitgekozen. Hij is een soort hoogleraar vroege vlucht. Ik zou Ruben Guerreiro nemen. Dat is iemand die zomaar twee ritten kan winnen. Van Trek-Segafredo zijn Bauke Mollema en Mads Pedersen interessante namen.”

Wie niet?

Een veel gemaakte fout is renners selecteren op basis van hun naam. Enkele grote namen kun je in ieder geval al overslaan. „Peter Sagan wordt helemaal niets. Enric Mas zou ik niet in je poule nemen, die overleeft de eerste week niet als het gaat om het klassement. Chris Froome zit ook nog lang niet op zijn oude niveau.”

Alles weten over de Tour de France? Luister naar de podcast van In Het Wiel!

