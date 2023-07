Tourwinnaar Jonas Vingegaard geniet in draaimolen en van broodje kroket bij huldiging in Efteling

Met video Tadej Pogacar kan derde eindzege in Tour de France vergeten na ineenstor­ting: ‘Een van mijn ergste dagen op de fiets’

Zoals Le Penseur, het beroemde beeld van Auguste Rodin. Alleen niet naakt en gegoten in brons, maar in een witte trui met op zijn hoofd een wielerpetje en een enorme zonnebril. Voordat Tadej Pogacar aanschuift bij de liveuitzending van Vélo Club van France 2 zit hij met zijn kin op zijn gebalde vuist op een krukje. In gedachten verzonken. Na meer dan vijfenhalve minuut tijdverlies op Jonas Vingegaard op weg naar Courchevel is duidelijk dat hij dit jaar zijn derde Tour de France niet gaat winnen.