Tourwinnaar Jonas Vingegaard wint criterium van Boxmeer na kraambezoek bij Wout van Aert

Met video+podcast Jonas Vingegaard sloopt Tadej Pogacar in Tour de France: ‘We hadden niet gedacht dat hij zó zou breken’

Jonas Vingegaard gaat zijn titel in de Tour de France prolongeren. Was zijn uithaal in de tijdrit al verschroeiend, de koninginnenrit naar Courchevel is er één voor de Tourgeschiedenis. Het is Jumbo-Visma wéér gelukt om Tadej Pogacar te kraken. En hoe.