Trentin helpt ploegleider Ekkelenkamp uit Dalfsen aan zege in Tour Wielerspel

En het scheelde weinig of de Italiaanse Europese kampioen van Mitchelton had niet meer in de ploeg van de ploegleider uit Dalfsen gezeten. ,,Ik heb op het punt gestaan om hem te schrappen. Je moet toch keuzes maken. Soms pakt dat verkeerd uit, nu pakt het goed uit.’’ Ekkelenkamp is blij met zijn dagzege, hij verzamelde 262 punten. ,,Dit is wel een uitschieter. Ik heb wel eens bij de beste driehonderd gestaan, maar dit is leuk.’’