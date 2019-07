Twee ritzeges voor Apeldoornse ploegleiders in Tour Wielerspel

Stentor Tour WielerspelHet was een Apeldoorns weekeinde in het Stentor Tour Wielerspel. Arend Disberg won de door Thomas de Gendt gewonnen achtste rit. Een dag later greep Monique Bourgonje de winst.

,,Een verrassing. Die De Gendt deed het goed he. Aanvallend rijden is altijd mooi, de dood of de gladiolen. Hij heeft het keurig afgemaakt. Heel mooi’’, aldus Disberg. De ploegleider uit Apeldoorn had de eerste renners in de daguitslag (De Gendt, Alaphilippe en Pinot) in zijn ploeg. ,,Daarom heb ik gewonnen, denk ik.’’

Door de zege kan Disberg vandaag met een goed gevoel naar zijn werk. ,,Mijn collega’s plaagden me donderdag met mijn positie in het klassement. Nu kan ik ze lekker plaggen, dit ga ik ze wel even onder de neus houden.’’ Disberg is een echte liefhebber, hij kijkt veel alle sporten. ,,Ik heb vanmiddag tennis gekeken, en Tour de France en Formule 1. Ik kijk alle sporten, al is er schaken op de tv.’’ De Apeldoorner genoot van de ritzege van Dylan Groenewegen. ,,Eerst vallen en dan toch een partijtje winnen. Knap, maar het echte werk moet nog beginnen.’’ Disberg denkt dat Geraint Thomas uiteindelijk met het geel om de schouders staat in Parijs. ,,Hij heeft een sterke ploeg.’’

Vriendenpool

Monique Bourgonje schreef de winst in etappe negen op haar naam. Ze doet met zeven andere mensen mee in een vriendenpooltje. Onder andere met haar vriend Remco Jansen. ,,Ik heb drie jaar geleden nog het Tour Wielerspel gewonnen’’, zegt Jansen trots. Hij genoot van de etappezege van De Gendt op zaterdag. ,,Echt magnifiek, vanaf kilometer nul in de aanval. Daar zat iets meer spanning in dan vandaag. Het was 14 juli, dan verwacht je toch iets meer Fransen in de aanval.’’