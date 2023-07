Uitslag en klassementen Tour de France 2023 | Tadej Pogacar wint opnieuw tijd op Jonas Vingegaard

Podcast In Het Wiel | ‘Een berg moet wel angst aanjagen’

Elke dag tijdens de Tour de France blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de etappe van de dag. Vandaag de tweede rit van de ‘Grand Départ’ in Baskenland. Een etappe die iets langer is dan gisteren en waarin de finale voor meer renners te doen is. De laatste klim van de dag is de Jaizkibel, bekend van La Clásica San Sebastián. Maar dan wel vanaf de andere, moeilijkere kant.