Uitslagen en klassementen Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard houdt Tadej Pogacar op gepaste afstand

Jonas Vingegaard blijft ook na de zestiende etappe de leider in het algemeen klassement in de Tour de France. Tadej Pogacar probeerde het op de eerste van drie dagen in de Pyreneeën wel met enkele aanvallen, maar het verschil blijft 2 minuten en 22 seconden in het voordeel van de Deen van Jumbo-Visma. Geraint Thomas zit in het algemeen klassement kort achter de Sloveense titelverdediger. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.