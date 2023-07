Uitslagen en klassementen Tour de France 2023 | Jonas Vingegaard loopt in enerverende rit één seconde uit

met video Fabio Jakobsen twijfelt of hij 'Tourwaar­dig’ is: ‘Daar ben ik op dit moment niet goed genoeg voor’

De strijd voor Fabio Jakobsen in de Tour de France ging ook een dag na de rustdag weer verder. Niet in een zware bergetappe, wel in een oververhitte overgangsrit. ,,Het is wel duidelijk dat ik de rustdag niet zo goed heb verteerd als de rest van het peloton.