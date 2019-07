Van Aert helpt ploeg op Tourmalet vanaf ziekenhuisbed

Niermann beschikte niet over tv-beelden, Van Aert wel. De ploegleider kreeg dankzij de Belg toch mee hoe kopman Steven Kruijswijk en diens teamgenoten Laurens De Plus en George Bennett de dienst uitmaakten op de Tourmalet. "Wat een team!!", schreef Van Aert na de veertiende etappe op Twitter. "Bedankt voor het entertainment vanmiddag jongens.”



De 24-jarige Belg maakte heel wat indruk tijdens zijn eerste Tour. Van Aert won de rit naar lbi. Het ging hem voor de wint, totdat hij tijdens de tijdrit in Pau in een hek bleef hangen en onderuit ging. ,,Naar omstandigheden gaat het best goed", zei Van Aert een dag later vanuit het ziekenhuis waarin hij werd geopereerd aan een flinke vleeswond op zijn rechterbovenbeen.