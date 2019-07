Van Aert: Ik moet nog even sprintles krijgen van Mike

De klassementsrenners gaven elkaar woensdag niets toe en konden hun krachten sparen voor de zware bergrit van donderdag. Kruijswijk: ,,Ik ben de dag goed doorgekomen. Het is afwachten hoe het morgen gaat, dat is het eerste meetmoment.”



Van Aert zelf kon net geen rol spelen in de strijd om de zege. ,,De korte uitslag is mooi, we zijn goed bezig, maar Sagan was vandaag iets te goed. Misschien moet ik nog even wat sprintles krijgen van Mike (Teunissen, red), haha.” De Belg kon dan ook leven met zijn tweede plaats. ,,Sagan sprintte sterker en ik kwam van te ver. Ik moest te veel door de wind naar voren. Ik wil de sprint nog wel eens goed bekijken om te zien of Sagan bij me weg sprint of niet. Het lijkt me wat te gewaagd te zeggen dat ik beter was dan hij”, aldus de nummer twee van het huidige klassement.