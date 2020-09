Van Aert ziet geen Tourwinnaar in zichzelf: ‘Ik wil me niet omscholen tot ronderenner’

Je bent de kopman in de Belgische WK-selectie. Wat weet je van dit WK?

,,Ik weet dat we zeker een heel zwaar parkoers krijgen. Niet zo zwaar als in Martigny, maar er liggen toch twee beklimmingen in, met in elke beklimming enkele steile stukken. We krijgen nooit een langere klim van tien of vijftien minuten, het zijn eerder kortere inspanningen. Omdat het zo’n lange koers is, wordt het toch een heel zware wedstrijd.”