Van der Poel en nog eens Van der Poel, maar er zijn meer Nederlanders deze Tour

14 in totaalHet eerste weekend in de Tour gaat het over Van der Poel, Van der Poel en nog eens Van der Poel. Maar in Frankrijk rijden deze editie veertien Nederlanders rond. Een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Deze site stelt ze aan u voor.

Door Daniël Dwarswaard



Mathieu van der Poel (26, Alpecin-Fenix)

Toch maar met één van de grootste wielersterren van het peloton beginnen. Wil zaterdag tijdens de openingsrit met een fel klimmetje naar Landerneau direct het geel pakken. Of anders een dag later als de finish op de Mûr de Bretagne ligt. Winstwaarschuwing: VDP gaat deze Tour niet uitrijden. Straks alle ballen op de Olympische Spelen waar Van der Poel goud wil pakken op de mountainbike.

Steven Kruijswijk (34, Jumbo-Visma)

Werd in 2019 derde in de Tour. Daarna volgde veel rampspoed met een valpartij en een coronabesmetting in de Giro. Toonde daarom dit seizoen nog niet zijn beste vorm. Zijn trainingswaardes zijn inmiddels beter. Nu nog in de wedstrijden laten zien. Is als schaduwkopman achter Primoz Roglic een belangrijke schakel in het strategische spel dat Jumbo-Visma wil spelen.

Mike Teunissen (28, Jumbo-Visma)

Is terug op de plek waar hij het gloriemoment van zijn loopbaan beleefde. Twee jaar geleden pakte Teunissen namelijk volledig onverwacht de gele trui in Brussel. Miste de Tour vorig jaar vanwege blessureleed. Voormalig geletruidrager of niet: Teunissen zal deze weken in Frankrijk vooral in dienst rijden van de kopmannen Roglic en Wout Van Aert.

Robert Gesink (35, Jumbo-Visma)

Natuurlijk is hij er ook weer. Opnieuw in zijn ‘nieuwe’ rol als ultieme helper. De taak die hem zo goed bevalt de laatste jaren. Belangrijke pion in de ploeg van Jumbo-Visma. Leuk voor hem: de vijftiende etappe gaat naar Andorra, zijn woonplaats.

Cees Bol (25, Team DSM)

Is de enige renner van Team DSM die dit seizoen een wedstrijd won. Dat is wel al even geleden. In maart was hij de snelste in de tweede etappe van Parijs-Nice. Bol was vorig jaar met een tweede en derde plaats in massasprints al dichtbij. Alles moet wel kloppen om deze Tour een rit te winnen.

Volledig scherm Cees Bol wint de tweede etappe in Parijs-Nice. © EPA

Nils Eekhoff (23, Team DSM)

Ploeggenoot van Bol en een belangrijke schakel in de sprinttrein. Staat voor zijn debuut in een grote ronde. Bij het grote publiek bekend als de renner van wie de wereldtitel beloften werd afgekapt na stayeren achter de auto. Veelbelovende renner.

Joris Nieuwenhuis (25, Team DSM)

Ook een schakel in de sprinttrein van Bol. De Achterhoeker, in de winter ook veldrijder, maakte vorig jaar zijn debuut in de Tour. Mag ook dit jaar helpen om Bol een sprint te laten winnen.

Danny van Poppel (27, Intermarché-Wanty-Goubert)

Is bezig aan een uitstekend seizoen. Mag gaan verrassen in de massasprints. Het talent is er zeker. Won al eens een rit in de Vuelta. Zijn stijgende lijn is ook opgevallen bij Bora-hansgrohe, vanaf volgend seizoen zijn nieuwe ploeg.

Volledig scherm Danny (l) en Boy van Poppel vorig jaar. © BELGA

Boy van Poppel (33, Intermarché-Wanty-Goubert)

Broer van Danny. Manusje van alles. Trouwe adjudant. Rijdt al vrijwel zijn gehele loopbaan in dienst van anderen.

Wilco Kelderman (30, Bora-Hansgrohe)

Let op hem deze Tour de France. Kan eindelijk eens aan een Tour de France beginnen zonder fysiek ongemak. Voelt zich op zijn plek bij zijn nieuwe ploeg Bora-hansgrohe. Zijn derde plek in de Giro van vorig jaar is het bewijs dat hij het kan: meedoen om de hoofdprijzen in een grote ronde.

Volledig scherm Wilco Kelderman. © photo: Cor Vos

Ide Schelling (23, Bora-Hansgrohe)

Opvallende Tourdebutant en ploeggenoot van Kelderman. Is bezig aan een sterk seizoen met uitstekende optredens in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. Won deze maand met de GP zijn eerste profkoers GP Kantons Aargau. Een ultieme vrijbuiter in de ploeg.

Dylan van Baarle (29, Ineos)

Alleskunner in het sterrenensemble van Ineos. Kan waaierrijden, tijdrijden, klimmen. Kortom, de ideale pion om al die kopmannen van de Britse formatie bij te staan. Heeft met Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Richard Carapaz en Richie Porte een achterlijk goede ploeg om voor te rijden.

Volledig scherm Dylan van Baarle (tweede van links) op het podium na het Critérium du Dauphiné, samen met Girowinnaar Tao Geoghegan Hart (uiterst links), Dauphiné-winnaar Richie Porte (tweede van rechts) en Andrey Amador (uiterst rechts). © BELGA

Bauke Mollema (34, Trek Segafredo)

Zijn Tour eindigde vorig seizoen in het ziekenhuis. In de rit naar de Puy Mary brak hij zijn pols. Wil nu revanche en jaagt, net als de afgelopen Giro, op een ritzege.

Wout Poels (33, Bahrein Victorious)

Bij gebrek aan een uitgesproken kopman heeft Wout Poels een beschermde rol in deze Tour de France. Ook hij hoopt dit jaar meer geluk te hebben dan vorig seizoen. Toen brak Poels in de eerste etappe een rib en bungelde daarna drie weken achteraan het peloton.