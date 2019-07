Van Vleuten buitenaards in Giro Rosa

Groenewe­gen baalt van vijfde plek: ‘Heb nog wat dagen nodig’

9 juli Dylan Groenewegen is naar eigen zeggen nog altijd niet honderd procent fit en dat nekte hem in de sprint van de vierde etappe in de Tour de France. De 26-jarige renner van Jumbo-Visma eindigde in Nancy als vijfde, achter winnaar Elia Viviani.