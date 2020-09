Verloren zoon keert terug: coronavrije Prudhomme weer in karavaan

Slovenen aan kop Roglic en Pogacar, vrienden en vijanden tegelijk: ‘Ik zal nog meer gaan aanvallen’

11 september Het is na de zware bergrit naar de top van de Puy Mary wel duidelijk. De grootste uitdager van Primoz Roglic voor de Tourzege is een landgenoot. Tadej Pogacar, ook uit Slovenië dus. 21 jaar pas. Wie is hij?