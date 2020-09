Vierde rit in Stentor Tour Wielerspel prooi voor Rob Brinkman uit Schalkhaar

Dramadag Lot­to-Soud­al: Degenkolb buiten tijd, Gilbert naar ziekenhuis

29 augustus Voor John Degenkolb is de Tour de France na de eerste etappe al voorbij. De 31-jarige Duitser kwam zaterdag in Nice buiten de limiettijd binnen. Hij raakte achterop door een valpartij en kon daarna de verloren tijd niet meer helemaal goedmaken. De onfortuinlijke coureur van Lotto-Soudal mag daardoor zondag niet meer van start gaan. Hij is de eerste renner die de Tour moet verlaten.